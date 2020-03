Sorge über Ausmaß und Dauer der Rezession: Dow Jones verlustreich

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Freitag deutlich tiefer und zeigt sich weiter mit Verlusten. Aktuell büßt das Börsenbarometer 3,87 Prozent auf 21.678 Zähler ein.

Nach einer dreitägigen Rally nehmen Anleger am Freitag Gewinne an der Wall Street mit. Das vor der Tür stehende Wochenende dürfte kaum zu einer Steigerung des Risikos und damit der Aktienpositionen führen. Händler zeigen sich ohnehin überrascht vom jüngsten Höhenflug der US-Börsen, der einige Indizes wieder in den Bullenmarktmodus geführt hat. Die USA entwickeln sich zum neuen Zentrum der Coronavirus-Pandemie mit Fallzahlen oberhalb jener aus China - zumindest was die offiziellen Angaben aus Peking betrifft. Von einem Scheitelpunkt sind die USA noch weit entfernt. Diese Entwicklung lade angesichts der jüngsten Rally geradezu zu Gewinnmitnahmen ein, heißt es im Handel.

Sorge über Ausmaß und Dauer der Rezession

"Wir wollen die Spitze der Ausbreitungskurve des Virus sehen, weil dann die Uhr für die Aufhebung der Beschränkungen zu laufen beginnt", bringt Investmentstratege James Athey von Aberdeen Standard Investments die Hoffnungen der Anleger auf den Punkt. Derzeit seien Investoren aber in Sorge über Ausmaß und Dauer der Rezession, heißt es weiter. Die Euphorie über das Stimuluspaket der Regierung und auch über die Geldflutung durch die US-Notenbank ebbt langsam ab. "Ist das wirklich ausreichend?", fragt Marktstratege Mike Bell von JPMorgan Asset Management stellvertretend für viele Anleger mit Blick auf die Wirtschaftshilfen.

