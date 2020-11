Disney streicht noch mehr Stellen - Anleger reagieren mit Verkäufen

Die Aktien des Micky-Maus-Konzerns verzeichneten am Freitag leichte Kursverluste im frühen NYSE-Handel. Zum Handelsschluss verloren sie 1,31 Prozent auf 147,13 US-Dollar.

Disneyhatte zuvor in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekanntgegeben, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 rund 32 000 Mitarbeiter zu entlassen. Damit wurde ein bereits im September angekündigter Stellenabbau um 4000 Arbeitsplätze ausgeweitet.

Laut Disney waren Anfang Oktober zudem etwa 37 000 Beschäftigte beurlaubt. Vor allem die Vergnügungsparks und Kreuzfahrten leiden massiv unter der Pandemie. Im jüngsten Geschäftsquartal fiel in der Sparte ein Betriebsverlust von 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro) an.

