DAX stabilisiert sich

Der DAX präsentierte sich zum Sitzungsbeginn am Montag um rund 1 Prozent fester bei 9.725,88 Zählern, gab seine Gewinne jedoch früh wieder ab und verlor zunächst deutlicher an Boden. Aktuell notiert der DAX wieder knapp über der Nulllinie.

Am Wochenende hatte sich die Corona-Krise weiter zugespitzt. So hatte US-Präsident Donald Trump die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl auf 100.000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte er am Sonntag. Nach Auskunft der Johns-Hopkins-Universität waren bis Sonntagabend weltweit mehr als 33.000 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben und mehr als 700.000 Menschen infiziert.

Die Viruskrise belastet die Weltwirtschaft weiterhin schwer. Die "Wirtschaftsweisen" halten mittlerweile eine schwere Rezession in Deutschland durch die massiven Folgen der Coronavirus-Krise für unvermeidbar. Wie schlimm es genau kommt, sei derzeit wegen großer Unsicherheiten unklar, hieß es im Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com