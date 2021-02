Lufthansa Group richtet Pilotenausbildung neu aus - Lufthansa-Aktie freundlich

Angesichts des Einbruchs bei Flugreisen sei auch der Einstellungsbedarf weggebrochen, teilte der DAX -Konzern mit und kündigte an, das bisherige Ausbildungskonzept an den eigenen Flugschulen grundlegend zu modernisieren. Ein Campus-Modell und neue Auswahrverfahren sollen eine bedarfsgerechtere Ausbildung für die verschiedenen Airlines der Lufthansa Group ermöglichen und den Nachfrageschwankungen im Luftverkehr Rechnung tragen.

Der theoretische Teil werde künftig am Standort Bremen konzentriert. Dort sollen auch zukunftsgerichtete, digitale Module für die theoretische Pilotenausbildung entwickelt werden. Der in Deutschland vorgesehene praktische Ausbildungsteil werde künftig in Rostock-Laage zusammengeführt.

Die Campus-Ausbildung soll vergleichbar mit einem Studium nach einheitlichen Qualifizierungs- und Ausbildungsstandards und mit einem einheitlichen, international anerkannten Abschluss erfolgen, teilte der Konzern weiter mit. Die Rekrutierung der ausgebildeten Flugschüler werde dann - je nach Nachfragesituation der jeweiligen Flugbetriebe - im Anschluss an die Ausbildung durch die verschiedenen Airlines der Lufthansa Group erfolgen.

Damit erhalte auch die aktuelle Generation von Flugschülern wieder eine Perspektive auf einen möglichen späteren Einstieg in Cockpits der Konzernairlines. Die Ausbildungssparte Lufthansa Aviation Training (LAT) hatte diesen Flugschülern im vergangenen Jahr angeboten, ihre Ausbildung kostenneutral zu beenden oder alternativ bei einer anderen Flugschule fortzuführen.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent auf 11,07 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images