Schwankungsreicher Handel: Dow Jones leicht im Plus

Der Dow Jones begann den Donnerstagshandel um 0,31 Prozent tiefer bei 25.365,22 Punkten. Im Anschluss wechselt er zwischen grünem und rotem Terrain - zuletzt wies er plus 0,15 Prozent bei 25.483,39 Indexpunkten aus.Trotz des Ausverkaufs zur Wochenmitte reicht es wegen der anhaltenden Sorgen über eine zweite Coronavirus-Welle nicht zu einer kräftigeren Erholung. Besser als befürchtet ausgefallene Wirtschaftsdaten stützten die Stimmung immerhin etwas.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA steigt weiter

Die Neuinfektionen in den USA beschleunigen sich, Unternehmen überdenken daher ihre Pläne zur Wiederaufnahme des normalen Betriebs; die Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung erhalten dadurch einer Dämpfer. So hat beispielsweise Apple angekündigt, mehr Ladengeschäfte im Großraum Houston zu schließen, nachdem die Infektionszahlen dort in die Höhe geschnellt waren.

Nach Angaben vom Mittwoch wurden in den USA binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Ein Schwerpunkt bildet der Süden des Landes. Der US-Bundesstaat New York hat wegen deswegen eine Quarantäne für Besucher aus dieser Region angeordnet.

Warnungenn zur Pandemie am Markt ignoriert?

"Es ist ziemlich erstaunlich, dass die Wiederausbreitung des Virus am Markt als Überraschung empfunden wird", wundert sich Investmentstratege James Athey von Aberdeen Standard Investments. Er verweist auf die vielen vorangegangenen Warnungen über die Dauer der Pandemie.

IWF warnt vor Rücksetzer bei Aktien

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt indes, dass die jüngsten Kursgewinne nicht von Fundamentaldaten gedeckt seien. Dazu passen schwache Arbeitsmarktdaten in den USA. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zwar leicht zurückgegangen, Volkswirte hatten aber auf einen deutlicheren Rückgang gehofft. Einen konjunkturellen Silberstreif lieferten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Mai, denn die fallen klar besser als prognostiziert aus. Allerdings reagieren die Finanzmärkte darauf nicht.

