Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Mittag

Die Covestro-Aktie konnte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 46,21 EUR. Bei 46,61 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 429.033 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Abschläge von 14,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,27 EUR an.

Am 01.03.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,34 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,01 Milliarden EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2021 dürfte Covestro am 01.03.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2022-Kennzahlen am 26.10.2022.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 6,55 EUR im Jahr 2023 aus.

