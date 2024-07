Covestro Aktie News: Covestro kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kurs der Covestro

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,80 EUR.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,80 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,04 EUR zu. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 54,76 EUR. Bei 54,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 19.709 Covestro-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2024 auf bis zu 55,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2023 Kursverluste bis auf 43,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 19,74 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,239 EUR je Covestro-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,741 EUR je Covestro-Aktie.

