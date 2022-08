Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Montagmittag Verluste

Die Aktie verlor um 01.08.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 32,99 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 31,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,54 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 568.294 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,24 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2021. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 45,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Am 03.05.2022 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.683,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.307,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2022 5,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

