Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 54,66 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 54,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 54,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 76.855 Stück.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,218 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,75 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,51 Mrd. EUR, gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,22 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,725 EUR je Aktie.

