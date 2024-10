Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 58,02 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 58,02 EUR zu. Bei 58,20 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.554.858 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 58,20 EUR. Gewinne von 0,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,00 EUR aus.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Experten sehen bei Covestro-Aktie Potenzial

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone