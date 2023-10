Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 50,80 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 50,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 50,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,10 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.075 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 6,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 28,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.743,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.703,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,080 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

