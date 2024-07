Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 54,74 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,74 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 55,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.242 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,14 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2024. Mit einem Zuwachs von 0,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,66 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,239 EUR je Covestro-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,38 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,51 Mrd. EUR, gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,22 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,741 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags