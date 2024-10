Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 58,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 58,20 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,28 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 58,16 EUR. Bei 58,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 203.993 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 58,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 0,14 Prozent zulegen. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 30,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,161 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,435 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

