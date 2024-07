Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 54,90 EUR. Bei 54,98 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.101 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 55,14 EUR markierte der Titel am 26.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 18,82 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,239 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,38 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,741 EUR im Jahr 2024 aus.

