Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 33,61 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 33,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 359.764 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,21 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,73 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 9,37 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 54,67 EUR.

Covestro ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Covestro einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 4.703,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.307,00 EUR umsetzen können.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Covestro-Aktie.

