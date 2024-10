Covestro Aktie News: Covestro am Mittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Covestro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,42 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 58,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 58,44 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 58,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.797 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,10 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Abschläge von 23,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,69 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,458 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

