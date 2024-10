Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahezu unbewegt

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 58,38 EUR.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,38 EUR an der Tafel. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,40 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,38 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.937 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,17 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 23,66 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,161 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,458 EUR einfahren.

