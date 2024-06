Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 48,38 EUR abwärts.



Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 48,38 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 47,98 EUR. Bei 48,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 88.019 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 13,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2023 bei 37,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 23,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,330 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,896 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

