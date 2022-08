Covestro Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Covestro

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 32,68 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 32,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.438 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 30,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 6,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,33 EUR aus.

Covestro ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.703,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Covestro einen Umsatz von 3.307,00 EUR eingefahren.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

