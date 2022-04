Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag tiefer

Die Covestro-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 44,59 EUR abwärts. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 44,19 EUR. Bei 45,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 476.183 Aktien.

Am 01.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 35,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 65,09 EUR angegeben.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,01 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4,34 Milliarden EUR umsetzen können.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 03.05.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2022-Kennzahlen am 26.10.2022.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 6,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

