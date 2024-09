Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,44 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 55,44 EUR ab. Die Covestro-Aktie sank bis auf 55,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,54 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.042 Stück gehandelt.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 2,57 Prozent niedriger. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Abschläge von 19,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,00 EUR aus.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,447 EUR je Covestro-Aktie.

