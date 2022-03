Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro tief südwärts

Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 39,69 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 12.486 Punkten steht. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,50 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 516.923 Covestro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2021 auf bis zu 61,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 68,00 EUR angegeben. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 6,93 EUR je Aktie aus.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie - Covestro-Finanzchef Toepfer: "Wir werden die bisher höchste Dividende zahlen"

Covestro-Aktie gibt zum Handelsschluss nach: Covestro will Gewinn nach starkem Jahr hoch halten - Covestro startet Aktienrückkauf

Ausblick: Covestro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro