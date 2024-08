Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,38 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 53,38 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 52,18 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 165.598 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,66 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 4,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 44,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,192 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR einfahren.

