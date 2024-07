Covestro Aktie News: Covestro zieht am Dienstagmittag an

Covestro im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 55,20 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 55,20 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,66 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.414 Covestro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 55,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 19,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,228 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 55,75 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.04.2024. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,747 EUR je Aktie belaufen.

