Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Covestro im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Bei der Covestro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,30 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,30 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 58,36 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 58,28 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,30 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 37.098 Aktien.

Bei einem Wert von 58,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,55 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,161 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Covestro-Aktie etwas höher: Adnoc-Beteiligung an Covestro bei 8,5 Prozent - Investitionen geplant

Freundlicher Handel: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen