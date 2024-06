Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 47,97 EUR ab.

Die Covestro-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 47,97 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,97 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,04 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 5.479 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 14,03 Prozent Luft nach oben. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,17 EUR ab. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 29,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,367 EUR. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,13 EUR.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,51 Mrd. EUR gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,920 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

