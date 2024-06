Covestro Aktie News: Covestro haussiert am Dienstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 52,34 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 7,9 Prozent auf 52,34 EUR. Bei 52,44 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 48,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.923.343 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,51 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,13 EUR.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,857 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

