Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Vormittag

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 48,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 51.591 Stück.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,04 Prozent. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,51 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,857 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag leichter

Schwacher Handel: DAX gibt am Mittag nach