Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 54,72 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 54,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 55,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.929 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 1,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 18,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,228 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,75 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,74 Mrd. EUR gelegen.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,825 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

