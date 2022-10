Covestro Aktie News: Covestro verliert am Dienstagnachmittag

Die Covestro-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 31,89 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,84 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 895.972 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,30 EUR) erklomm das Papier am 15.10.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 15,17 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,45 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4.703,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.956,00 EUR umgesetzt worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

