Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 58,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,30 EUR. Bei 58,32 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,24 EUR nach. Bei 58,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 411.268 Covestro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,50 EUR erreichte der Titel am 04.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Mit Abgaben von 23,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,161 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,431 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Donnerstagnachmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab