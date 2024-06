Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag freundlich

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 52,62 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 52,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 53,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 411.163 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 3,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2023 bei 37,17 EUR. Mit Abgaben von 29,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,367 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,13 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,857 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

