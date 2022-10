Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 32,47 EUR ab. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 32,26 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.431 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,26 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 46,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 02.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.703,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.956,00 EUR in den Büchern standen.

Am 25.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,09 EUR fest.

