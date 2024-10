Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Covestro-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,36 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 58,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 58,38 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,32 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,38 EUR. Bisher wurden heute 4.922 Covestro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,63 Prozent.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,161 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,506 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

