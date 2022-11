Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag im Minus

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 37,24 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 36,72 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 469.642 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 34,49 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,70 EUR.

Covestro gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 4.618,00 EUR gegenüber 4.302,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

