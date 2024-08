Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Covestro im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 53,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 53,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.727 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,420 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in Rot

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich im Plus