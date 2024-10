Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 09:04 Uhr 0,1 Prozent. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.053 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 58,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 0,14 Prozent niedriger. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 31,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,161 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,67 EUR an.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,506 EUR je Covestro-Aktie stehen.

