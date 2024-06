Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich Covestro

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 49,91 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 49,91 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 50,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 50,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 179.368 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2023 Kursverluste bis auf 37,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 34,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 53,13 EUR.

Covestro veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,856 EUR je Covestro-Aktie.

