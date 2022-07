Covestro Aktie News: Covestro legt am Mittag zu

Das Papier von Covestro konnte um 18.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 33,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 33,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,60 EUR. Bisher wurden heute 349.808 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,43 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,25 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.307,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.683,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro