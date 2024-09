Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochnachmittag im Minus

Covestro im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 54,68 EUR ab.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 54,68 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,54 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 297.356 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,33 EUR aus.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,492 EUR je Covestro-Aktie.

