Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,56 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 55,56 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 55,58 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 55,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.241 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 56,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 19,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,181 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,00 EUR aus.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Covestro.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je Covestro-Aktie.

