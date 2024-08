Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 54,68 EUR.

Die Covestro-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 54,68 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,44 EUR. Bisher wurden heute 35.693 Covestro-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,66 EUR erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,79 Prozent. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 18,49 Prozent wieder erreichen.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 3,69 Mrd. EUR gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,412 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

