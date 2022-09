Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Covestro befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 29,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 29,00 EUR ein. Bei 29,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.615 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,24 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2021. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 51,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2022). Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,55 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.703,00 EUR im Vergleich zu 3.956,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Covestro am 26.10.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,53 EUR je Aktie.

