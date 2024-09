Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 54,10 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 54,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 54,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 547.294 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 56,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Mit einem Zuwachs von 5,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Mit Abgaben von 17,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,33 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je Covestro-Aktie.

