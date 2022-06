Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag stärker

Das Papier von Covestro konnte um 21.06.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 36,53 EUR. Bei 36,66 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 344.758 Stück.

Am 01.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 60,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,36 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.06.2022 bei 34,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,09 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,88 EUR.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 4.683,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.307,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 5,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

