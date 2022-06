Covestro Aktie News: Covestro macht am Nachmittag Boden gut

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 36,39 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,70 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 705.599 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 60,24 EUR. 39,59 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 34,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 4,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 59,88 EUR.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.683,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.307,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.07.2023.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,49 EUR je Aktie.

