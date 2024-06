Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Freitagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 50,72 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 50,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.668 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,85 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 43,98 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 13,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -0,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Covestro-Aktie.

