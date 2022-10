Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag gesucht

Das Papier von Covestro legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 36,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 679.248 Covestro-Aktien.

Am 18.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 38,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 30,37 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,36 EUR.

Am 02.08.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.703,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Covestro einen Umsatz von 3.956,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Covestro am 25.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 24.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro