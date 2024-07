Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 55,30 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 55,38 EUR. Bei 54,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.603 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 19,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,218 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,75 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,904 EUR je Covestro-Aktie belaufen.



