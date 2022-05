Covestro Aktie News: Covestro wird am Nachmittag ausgebremst

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,23 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,07 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 334.572 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2021 auf bis zu 60,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,22 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 59,88 EUR.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 4.683,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

